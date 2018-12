L'architecte Stefano Boeri a conçu le projet du "bâtiment le plus vert" de Belgique

(Belga) L'architecte renommé italien Stefano Boeri, connu pour les tours d'habitation Bosco Verticale à Milan, a réalisé un premier projet pour la Belgique. Ce projet, baptisé Palazzo Verde, doit s'ériger d'ici 2022 dans le quartier du Nieuw Zuid à Anvers. Selon le développeur du projet, Triple Living, il s'agira du "bâtiment le plus vert de Belgique".

Tout comme Bosco Verticale, le Palazzo Verde est un projet d'habitation qui combine architecture et nature. Il y aura trois jardins collectifs sur le toit et beaucoup de verdure sur les terrasses de 50 appartement d'un bâtiment en forme de L. Au total, 86 arbres, 1.000 arbustes et 1.200 plantes permettront de purifier 5 tonnes de CO2 par an, selon Triple Living. (Belga)