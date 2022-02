L'armée russe assure garantir la sécurité des missions de l'ONU et de l'OSCE en Ukraine

(Belga) Les militaires russes prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du personnel des missions de l'ONU et de l'OSCE en Ukraine, a déclaré vendredi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, lors d'un point de presse.

"Les militaires russes prendront toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des missions de l'ONU et de l'OSCE en Ukraine (...) La menace qui pèse sur le personnel des missions internationales ne vient pas des forces armées russes, mais des bataillons nationalistes ukrainiens, qui font désormais partie de l'armée de ce pays", a déclaré Mme Zakharova. De son côté, l'armée ukrainienne a affirmé que plus d'un millier de soldats russes ont été tués depuis le début des combats, jeudi. Selon l'Ukraine, ce sont les pertes les plus lourdes que la Russie ait jamais subies. Les Russes ont pour leur part indiqué qu'il n'y a pas encore eu de morts de leur côté. Le ministre britannique de la Défense, James Heappey, a déclaré vendredi au Parlement que, selon les renseignements britanniques, 450 soldats russes et 194 Ukrainiens, dont 57 civils, avaient été tués. Le nombre réel de victimes ne peut être vérifié. (Belga)