L'assemblée annuelle des Père Noël à louer limitée par une mesure Covid: de plusieurs centaines à... une dizaine (vidéo)

Faisant sonner leurs cloches et entonnant des chants de Noël, un groupe d'Allemands déguisés en Pères Noël et anges de Noël s'est réuni à Berlin hier, désireux de répandre la joie et de pratiquer leur "Ho-ho-hos" malgré les restrictions du coronavirus.

Chaque année à Berlin, plusieurs centaines de "Père Noël à louer" se réunissent au début de la saison de Noël. Mais cette année, pour la deuxième année consécutive, seuls quelques-uns ont fait le déplacement, Covid oblige. L'année dernière, ils portaient tous des masques faciaux, gardaient la distance de sécurité et évitaient de chanter des chants de Noël. Cette année, il est obligatoire d'être vacciné pour pouvoir offrir des cadeaux aux plus jeunes.



"C'est tout aussi difficile que l'année dernière, bien sûr", a déclaré à Reuters Andreas Penski, l'un des Pères Noël. "Mais nous essayons d'apporter un peu de normalité dans les familles. L'année dernière, nous avons travaillé avec un concept d'hygiène et nous ferons de même cette année. Cette année, nous n'autorisons que les participants qui sont vaccinés. Nous le faisons pour protéger les familles, mais aussi nous-mêmes", a-t-il ajouté.

Les Pères Noël et les anges de Noël peuvent être réservés pour des événements d'entreprise, des centres commerciaux, des restaurants et des jardins d'enfants, et ils peuvent être embauchés pour rendre visite aux familles la veille de Noël. "Nous visitons les familles, les jardins d'enfants, les orphelinats, tout ce qui est proposé, et puis bien sûr le réveillon de Noël nous sommes avec les familles", a déclaré un homme surnommé "Vieux Père Noël". "Nous sommes impatients de rendre les enfants heureux", a-t-il ajouté.

L'Allemagne a enregistré dimanche 44 401 nouveaux cas de coronavirus, a annoncé l'Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses. Plus de 100 000 personnes sont décédées du COVID-19.