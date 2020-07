L'augmentation des cas en Allemagne source de "grandes inquiétudes"

(Belga) L'Institut allemand d'épidémiologie et de veille sanitaire Robert-Koch (RKI) s'est alarmé mardi de l'augmentation des nouvelles infections de cas de Covid-19 dans le pays depuis plusieurs jours, source de "grandes inquiétudes".

"Les derniers développements des cas de Covid-19 sont source de grandes inquiétudes pour moi et pour nous tous au RKI", a affirmé Lothar Wieler, président de cet institut sanitaire de référence, lors d'une conférence de presse. Dans le même temps, le gouvernement allemand a déconseillé les voyages "non essentiels" et touristiques vers les régions espagnoles d'Aragon, de Catalogne et de Navarre en raison du "nombre élevé d'infections" de coronavirus. Si "le nombre d'infections a nettement baissé" en Espagne, "il y a actuellement de nouveaux foyers régionaux d'infections" dans ces trois régions, explique le ministère des Affaires étrangères dans une note publiée sur son site internet. (Belga)