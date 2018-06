L'Australien Richie Porte (BMC) remporte le Tour de Suisse

(Belga) Le Suisse Stefan Küng (BMC) a remporté dimanche la 9e et dernière étape du Tour de Suisse cycliste, épreuve du World Tour pré-Tour de France en terres helvétiques. Son coéquipier Richie Porte, qui participait pour la première fois au Tour de Suisse, remporte le général. Il s'agit de la 29e victoire pro pour l'Australien.

Entamé avec un contre-la-montre par équipe le samedi 9 juin, l'épreuve s'est terminée dimanche également sur un chrono, mais individuel cette fois. Dans cet exercice particulier, c'est Küng, champion national en titre du contre-la-montre, qui a été le plus rapide dimanche, sur les 34.1 km de parcours avec départ et arrivée à Bellinzona, dans le Tessin. Il a bouclé l'étape en 39 minutes et 44 secondes, un chrono duquel n'a pu que s'approcher le Danois Soren Kragh Andersen (Sunweb), 2e à 19 secondes. L'Américain Tejay van Garderen, de BMC également, est 3e du chrono à 23 secondes. L'Australien Richie Porte, qui avait revêtu le maillot jaune de leader du général à l'issue de la 5e étape, s'est classé 14e de l'exercice contre la montre, gardant le grimpeur colombien Nairo Quintana (Movistar), qui pointait à 17 secondes de Porte au général à l'entame de la dernière journée, à distance respectable dans les temps enregistrés. Pour l'Australien de 33 ans, un habitué des grands Tours, il s'agit de la 29e victoire pro, la deuxième cette année après une victoire d'étape sur ses propres terres, dans le Tour Down Under, une course qui lui réussit bien. Côté belge, Yves Lampaert (Quick-Step) a été le plus rapide dimanche, avec 1:19 de retard sur Küng. Il est 19e. (Belga)