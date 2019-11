L'auteur britannique de best-sellers Lee Child veut devenir Irlandais

(Belga) L'auteur britannique de thrillers à succès Lee Child a annoncé avoir demandé la nationalité irlandaise pour pouvoir continuer à voyager librement dans l'Union européenne après la sortie du Royaume-Uni de son giron.

Lee Child (de son vrai nom Jim Grant), créateur du personnage Jack Reacher, un ex-militaire solitaire interprété dans l'adaptation au cinéma par Tom Cruise, est en droit de demander un passeport irlandais car son père est né à Belfast, en Irlande du Nord. "Je n'ai pas encore le passeport mais je l'aurai très bientôt. C'est comme si je trichais, pour être honnête, parce que j'entre par une porte dérobée", a confié l'écrivain de 65 ans au quotidien Irish Times. "Je ne suis pas un grand fan du Royaume-Uni, même si j'y suis né. C'est un pays absurde et frustrant, c'est pourquoi j'ai déménagé aux Etats-Unis", a-t-il expliqué. Lee Child s'exprimait à Berlin dans le cadre d'une tournée européenne effectuée avec les écrivains britanniques Kate Mosse, Jojo Moyes et Ken Follett contre le Brexit, que le Premier ministre Boris Johnson veut mettre en oeuvre fin janvier s'il remporte les élections législatives du 12 décembre. L'auteur s'en est également pris au dirigeant conservateur, diplômé du prestigieux Eton College et de l'université d'Oxford, le décrivant comme un produit d'un système élitiste. "S'il avait fréquenté mon école, il ne serait pas Premier ministre aujourd'hui", a estimé celui qui est né à Coventry, dans le centre de l'Angleterre. A la question de savoir ce qu'il adviendrait du chef de gouvernement s'il était enfermé durant un week-end avec son personnage Jack Reacher dans une ferme reculée des Cornouailles, Lee Child a répondu: "Seul l'un d'eux en sortirait vivant, et ce ne serait pas Boris". Ce poids lourd de la littérature britannique avait été distingué en juin par la reine Elizabeth II. (Belga)