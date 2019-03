L'écart entre le taux d'emploi des hommes et femmes plus faible en Belgique que dans l'UE

(Belga) Dans l'Union européenne, le taux d'emploi des femmes âgées de 20 à 64 ans atteignait en 2017 66,5%. Celui des hommes s'élevait à 78,0%, soit une différence de 11,5 points de pourcentage (pp), révèle jeudi Eurostat, l'office de statistiques européen. En Belgique, l'écart était de 9,8 pp, soit un meilleur résultat que la moyenne européenne.

Parmi les Etats membres de l'Union européenne, l'écart d'emploi entre les deux sexes était le plus ténu en Lituanie (1,0 pp), en Finlande (3,5 pp), en Suède (4,0 pp) et en Lettonie (4,3 pp). A l'autre bout du tableau, on retrouve Malte (24,1 pp), l'Italie (19,8 pp) et la Grèce (19,7 pp). Avec une différence de 9,8 pp, la Belgique se trouve sous la moyenne européenne. Parmi les pays voisins, les Pays-Bas affichent un écart plus important (10,5 pp) tandis que l'Allemagne, la France et le Luxembourg présentent tous une différence de 7,9 pp. (Belga)