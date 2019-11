L'écologiste belge Evelyne Huytebroeck devient co-présidente du Parti vert européen

(Belga) L'ex-ministre bruxelloise Evelyne Huytebroeck (Ecolo) a été élue dimanche co-présidente du Parti vert européen. Le vote a eu lieu à Tampere (Finlande) lors du Conseil bisannuel de cette fédération politique, qui rassemble des partis écologistes issus des quatre coins de l'Europe.

Evelyne Huytebroeck occupera sa nouvelle fonction aux côtés de l'Autrichien Thomas Waitz, un ex-député européen spécialisé en matière d'agriculture et d'alimentation durable. "À l'heure des urgences climatiques, des victoires de nombreux partis verts en Europe et dans le monde, il est important de renforcer la collaboration entre les écologistes au-delà des frontières nationales. Je veux aussi poursuivre notre ouverture vers la société civile et toutes celles et ceux qui agissent pour une vraie transition vers un monde plus vert et durable", a déclaré l'écologiste belge, citée dans un communiqué d'Ecolo. Au Parlement européen, les Verts siègent avec les députés régionalistes de l'Alliance libre européenne au sein du groupe Verts/ALE. Ce dernier est co-présidé par le Belge Philippe Lamberts et l'Allemande Ska Keller. (Belga)