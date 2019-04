L'enquête pour retrouver la petite Maddie McCann pourrait être arrivée à son terme

Le 3 mai, cela fera 12 ans que la petite Maddie McCann a disparu mystérieusement du lieu de villégiature au Portugal où elle passait des vacances avec ses parents.



Selon "le Mirror", les fonds alloués à cette enquête seraient désormais épuisés. Au total, il s'agit d'une somme avoisinant les 12 millions de livres. L'année dernière, 150.000 livres avaient été ajoutées par le bureau de l'Intérieur britannique pour permettre à 4 détectives de poursuivre l'opération 6 mois supplémentaires.



Cette somme allouée a été épuisée ce dimanche et il semblerait qu'un accord sur un financement futur n'ait pas encore été conclu.



Les détectives travaillant sur cette affaire n’auraient trouvé aucune "piste importante" et se rendraient rarement dans la station balnéaire portugaise où Maddie a disparu.



Certaines vérifications auraient été effectuées en Europe de l'Est, suivant une théorie selon laquelle Madeleine aurait été enlevée par des trafiquants d'enfants.



La petite Madeleine avait trois ans lorsqu'elle a disparu de l'appartement loué à Praia da Luz pendant que ses parents, Gerry et Kate, dînaient avec des amis dans un restaurant de tapas à proximité. La disparition de la petite fille a déclenché une énorme mobilisation mondiale pour la retrouver.



Au début du mois de mars, il a été révélé que les services de police du Met avaient demandé un fonds supplémentaires de 300.000 pour poursuivre les investigations jusqu'en mars 2020. Mais aucune annonce n'a encore été faite par le Bureau de l'Intérieur sur un éventuel refus ou un potentiel accord pour débloquer ces fonds nécessaires.