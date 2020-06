L'entourage de l'homme suspecté d'avoir tué Maddie McCann scruté: un ami condamné pour l'agression d'une fillette de 8 ans

Les relations de Christian B., principal suspect dans le meurtre de Maddie McCann, semblent être scrupuleusement étudiées par les enquêteurs allemands. Le but: cerner la personnalité de cet homme de 43 ans et tenter de trouver des preuves permettant de le relier à la disparition de la fillette. Car pour l'instant, Christian B. continue de nier toute implication.

Selon des informations communiquées par le quotidien allemand Bild, un ami de Chistian B. a été condamné pour agression sexuelle sur une fille de 8 ans. Il semblerait que Robert M. était âgé de 15 ans lorsqu'il a rencontré Christian B. Il habitait chez ses parents et fréquentait une école aux alentours. Il résidait dans l'immeuble où Christian B. avait établi son entreprise.

En 2019, alors âgé de 20 ans, Robert M. attire une fillette de 8 ans chez lui avant de la violer dans le grenier de l'immeuble. A ce moment-là, Christian B. ne travaille plus dans l'immeuble. Or selon un voisin interviewé, les deux hommes étaient proches et sont longtemps restés en contact.

Christian B. a-t-il influencé Robert M? Est-il complice de cette agression sexuelle? Les enquêteurs allemands tentent désormais de cerner la personnalité de Christian B.