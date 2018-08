L'épave d'un avion écrasé en Suisse dans un glacier en 1946 refait surface (vidéo)

Des représentants de la commune d'Innertkirchen et du canton de Berne, en Suisse, ont inspecté mercredi les restes de l'avion américain Dakota C53 qui s'était écrasé le 19 novembre 1946. Septante-deux ans après l'accident, le glacier du Gauli libère les plus grosses pièces de l'épave.



L'avion transportant des officiers de haut rang de l'armée américaine s'était écrasé dans l'Oberland bernois et avait nécessité une importante opération de sauvetage. Tous les occupants, soit 12 personnes, avaient pu être sauvés. La chaleur des derniers jours a fait ressurgir les restes de l'épave, souligne Le Matin. Les ailes et les hélices de l'avion sont à présent visibles. En 2012, trois alpinistes avaient déjà découvert l'hélice du DC-53.