L'épiscopat polonais demande "pardon" pour les crimes de pédophilie

(Belga) Les évêques catholiques polonais, réunis lundi au sanctuaire marial de Jasna Gora (sud de la Pologne), ont "demandé pardon aux victimes d'abus sexuels" pour les crimes qui ont eu lieu "également" en Pologne, pays à majorité catholique.

"Nous demandons pardon à Dieu, aux victimes d'abus sexuels, à leurs familles et à toute la communauté de l'Eglise pour toutes les blessures infligées aux enfants et aux jeunes personnes, ainsi qu'à leurs familles, par des prêtres, des religieux et des laïcs employés dans l'Eglise", écrivent les évêques dans un communiqué publié en fin de soirée. "Ces crimes sont pour ces victimes une source de profonde souffrance qui marque leur vie, celles de leur familles et les communautés religieuses", ajoutent-ils. Chez beaucoup de fidèles, et notamment chez les jeunes, "les scandales sexuels impliquant des ecclésiastiques mettent à rude épreuve leur foi et causent une vive indignation". La publication du communiqué intervient trois semaines après la sortie du film choc "Kler" (Le Clergé), une fiction qui traite de pédophilie, corruption et célibat parmi les prêtres polonais et qui bat tous les records d'affluence au cinéma. Les évêques ont aussi affiché leur détermination à lutter contre "ce mal" selon les procédures introduites par les papes Benoit XVI et François qui prévoient que tous les cas d'abus "confirmés" sont "transmis au Saint-Siège et au parquet". L'Eglise de Pologne avait déjà fait acte de repentance pour les crimes de pédophilie commis par son clergé au cours d'une liturgie sans précédent il y a quatre ans à Cracovie. L'Eglise catholique universelle traverse actuellement une crise profonde en raison de nombreuses révélations sur des abus sexuels perpétrés par des prêtres dans divers pays. (Belga)