L'Espagne a attiré 2,5 millions de touristes belges

(Belga) L'Espagne a accueilli l'an dernier, pour la sixième année d'affilée, un nombre record de 82,8 millions de touristes, selon des statistiques officielles publiées vendredi. Les Belges ne sont pas étrangers à ce record puisque le nombre de touristes belges en Espagne a franchi le cap l'an dernier des 2,5 millions, ce qui est 1% de plus qu'en 2017.

La première place des touristes étrangers au pays de la paella revient au Royaume-Uni, avec 18,5 millions de touristes, devant l'Allemagne (11,4 millions) et la France (11,3 millions). Les destinations les plus prisées sont la Catalogne (Barcelone et Costa Brava), les îles Baléares et les îles Canaries. (Belga)