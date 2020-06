(c) AFP

Le ministre du Tourisme espagnol Reyes Maroto a annoncé ce jeudi que toutes les restrictions aux frontières de l'Espagne avec la France et le Portugal, en place depuis plus de deux mois, seront levées le 22 juin prochain, soit une semaine plus tôt que la date prévue. Une quarantaine est imposée aux gens en provenance des deux voisins de l'Espagne. Elle devrait aussi être levée a ajouté monsieur Maroto.