L'Espagne se barricade pour éviter de nouveaux cas importés

(Belga) L'Espagne, qui vient d'entamer un déconfinement très prudent, va limiter strictement les entrées sur son territoire et imposer une quarantaine afin d'éviter l'importation de nouveaux cas de coronavirus, a annoncé mardi son gouvernement.

Le pays, qui avait déjà fermé ses frontières terrestres le 17 mars, va rétablir également dès vendredi les contrôles aux frontières aériennes et maritimes, selon un texte publié au Journal officiel. Ne seront autorisés à entrer sur le territoire que les Espagnols, les résidents en Espagne, les travailleurs transfrontaliers, les personnels soignants venant travailler ou toute personne venant pour un cas de "force majeure". Cette disposition durera jusqu'à la fin de l'état d'urgence, en vigueur jusqu'au 24 mai mais qui pourra être prolongé. Les frontières extérieures de l'UE et de l'espace Schengen étant déjà fermées sauf exception, cette mesure concerne donc les ressortissants européens. Les personnes autorisées à entrer sur le territoire espagnol, dont les Espagnols rentrant au pays, seront soumises à une quarantaine de 14 jours, a encore dit le gouvernement. Elles ne seront autorisées à sortir - dûment masquées - que pour acheter des produits de première nécessité, se faire soigner ou en cas de force majeure. Cette mesure ne concerne cependant pas les travailleurs transfrontaliers, les transporteurs de marchandises, les équipages de compagnies aériennes et les personnels soignants s'ils viennent pour travailler en Espagne, à condition qu'ils n'aient pas été en contact avec des personnes malades de Covid-19. (Belga)