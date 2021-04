L'esprit du prince Philip survivra, selon ses adorateurs au Vanuatu

Le prince Philip est mort, mais son esprit lui survivra, ont assuré lundi des chefs de villages du Vanuatu qui vénèrent le duc d'Édimbourg comme une divinité, tout en disant ignorer si les descendants du défunt feront à leur tour l'objet de cette adoration.

Voilà des décennies que les habitants de deux villages de l'île volcanique de Tanna au Vanuatu, Yaohnanen et Yakel, vouent un culte à l'époux de la reine Elizabeth II qui est décédé la semaine dernière à 99 ans.

Le chef du village de Yakel, Albi, s'est dit incapable d'affirmer ce que deviendrait ce culte après le décès du prince et ce parce que son esprit, selon lui, erre désormais à la recherche d'une nouvelle incarnation. Malgré des spéculations à l'étranger sur une possible relève par le fils aîné du prince Philip, Charles, ou l'un de ses petits-fils William et Harry, rien n'est certain, a-t-il assuré.

"L'esprit du prince Philip a quitté son corps, mais il continue de vivre", a-t-il expliqué à l'AFP. "Il est trop tôt pour dire où il habitera."

Sous un drapeau britannique en berne, Albi a retrouvé lundi les anciens dans le village de Yaohnanen pour décider de la façon de marquer ce décès.

Chacun leur tour, les chefs locaux ont pris la parole pour dire ce que signifiait selon eux cet événement pour leur culte. Aucune conclusion n'est attendue avant plusieurs jours.

Albi a eu une pensée pour la reine à laquelle il a souhaité d'être heureuse, en expliquant que l'esprit de son défunt époux survivait à la mort de son corps.

Les chefs de tribu ont indiqué qu'ils étaient en train d'envoyer un message confidentiel à la famille royale britannique.

L'origine du culte du prince Philip ne fait pas consensus.

Mais des anthropologues le rattachent à une légende locale liée aux esprits du volcan Yasur. Selon la mythologie, un esprit a quitté une montagne voisine, s'est envolé pour un pays lointain et a épousé la femme la plus puissante du monde.

Ce culte s'est développé après la visite du prince Philip, qui s'était rendu au Vanuatu en 1974. Au fil des ans, le duc a envoyé aux villageois trois portraits officiels dont l'un où il pose avec un bâton de guerre qu'ils lui avaient envoyé.