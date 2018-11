L'Eurogroupe réuni à Bruxelles pour faire pression sur l'Italie et son budget dépensier

(Belga) Les 19 ministres des Finances de la zone euro (Eurogroupe) se sont réunis lundi à Bruxelles pour entendre leur collègue Giovanni Tria, face à qui ils devraient afficher leur soutien à une Commission européenne qui a rejeté le 23 octobre dernier le projet de budget 2019 de l'Italie, une première pour un Etat membre.

Le gouvernement populiste italien a jusqu'au 13 novembre prochain pour proposer un nouveau budget 2019 conforme aux règles du pacte de stabilité et de croissance, sous peine de voir la Commission poursuivre la procédure pour déficit excessif, avec sanctions financières à la clé. Aucune décision n'est attendue ce lundi. Les grands argentiers de la zone euro sont surtout curieux d'entendre ce que leur collègue Tria entend répondre aux critiques de la Commission. Ce n'est que le 21 novembre que cette dernière publiera son opinion définitive sur les budgets nationaux. Jusque-là, le mot d'ordre reste le dialogue. Dans ces conditions, l'un des objectifs des 18 autres ministres des Finances sera d'afficher leur soutien à la Commission dans son bras de fer avec Rome. La coalition formée de la Ligue (extrême droite) et du Mouvement Cinq Étoiles (M5S, antisystème) projette pour 2019 un déficit de 2,4% du produit intérieur brut (PIB), très au-dessus de ce que prévoyait le précédent gouvernement de centre gauche (0,8%), et largement en dehors de la demande de la Commission de réduire le déficit structurel de 0,6% chaque année. Conjugué à une dette qui est l'une des plus importantes au monde (131% du PIB), le cas italien fait craindre une déstabilisation de la zone euro. Cinq autres pays, dont la Belgique, ont fait l'objet de demandes de clarifications de la part de la Commission européenne pour leur projet de budget 2019, mais aucun ne se trouve dans une situation telle que l'exécutif ne le menace d'un rejet de cet exercice. (Belga)