L'Eurogroupe soutient la Commission dans son bras de fer avec l'Italie

(Belga) Les ministres des Finances de la zone euro (Eurogroupe) ont apporté leur soutien, lors d'une réunion lundi à Bruxelles, à la Commission européenne qui avait demandé le 23 octobre dernier à l'Italie de revoir son projet de budget 2019, une première pour un Etat membre.

Dans le même temps, ils ont appelé Rome et l'exécutif européen à "s'engager dans un dialogue ouvert et constructif", et pour l'Italie spécifiquement, à "coopérer étroitement avec la Commission" dans la préparation de son plan budgétaire révisé. Le commissaire européen à l'Economie, Pierre Moscovici, a salué "le très fort soutien" de l'Eurogroupe à l'approche de la Commission, ce qui signifie à ses yeux qu'il n'y a pas "une bureaucratie obscure face à un ensemble démocratique", a-t-il commenté, répondant ainsi à des critiques du gouvernement populiste italien. "La balle est dans le camp italien, qui doit soumettre son projet révisé pour le 13 novembre" prochain, a insisté M. Moscovici. Quant aux cinq autres Etats membres - dont la Belgique - à qui la Commission avait réclamé des clarifications sur leur projet de budget 2019, "nous avons reçu des réponses constructives" de leur part, a affirmé M. Moscovici. "Nous tiendrons compte de ces réponses utiles lors de la préparation de nos opinions" définitives sur les plans budgétaires, que la Commission publiera le 21 novembre prochain. (Belga)