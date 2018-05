L'Europa-Park rouvre déjà ses portes au lendemain d'un violent incendie (photos)

L'Europa-Park en Allemagne rouvre ses portes dimanche dès 9 heures après avoir été touché la veille par un important incendie. Près de 500 personnes (pompiers, police et protection civile) ont été mobilisées dans cet incident.

Selon le parc, le feu a pris dans un entrepôt et s'est propagé à l'attraction "Pirates of Batavia". Environ 25.000 visiteurs étaient présents dans le parc à ce moment-là, mais personne n'a été blessé.

Trois membres des pompiers ont été intoxiqués par les fumées durant leur travail.

La cause de l'incendie et l'ampleur des dégâts n'ont pas été déterminées. L'Europa-Park se trouve à Rust (Baden-Württemberg, sud-ouest), non loin de la frontière française. Sa centaine d'attractions répartie sur 95 hectares attire chaque année quelque 5,6 millions de visiteurs.