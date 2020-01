L'Europe doit "absolument faire plus" au Sahel

(Belga) Les Etats membres de l'UE ont fait lundi le constat d'une "urgence absolue" au Sahel, où la situation s'est "fortement dégradée" et où l'Europe doit "absolument faire plus", a résumé lundi le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles.

Ceux-ci se sont mis d'accord pour augmenter la coopération stratégique avec les pays du Sahel, où le djihadisme est en pleine expansion. La stratégie européenne pour cette région sera revue en mars à l'occasion d'une conférence sur le Sahel (le 26) en marge du Conseil européen. L'objectif est d'élargir aussi bien du point de vue géographique que fonctionnel l'étendue des missions de la politique de sécurité et de défense commune de l'UE dans la région, selon le chef de la diplomatie européenne. Ce dernier était présent le 13 janvier pour un sommet des présidents du G5 Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad et Mauritanie) avec le président Emmanuel Macron à Pau, en France. "L'an dernier, les pays du Sahel ont perdu 1.500 soldats", chiffre-t-il, "avec les morts civils on serait aux alentours des 4.000". L'UE est la principale partenaire politique de ces pays et la France y est présente militairement dans le cadre de l'opération anti-terroriste Barkhane. Selon le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, les Etats membres ont décidé de renforcer leur action selon quatre orientations, dont la lutte contre le terrorisme ainsi que les capacités de sécurité des pays du G5 Sahel. (Belga)