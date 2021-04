L'Europe est inquiète: le déploiement de troupes russes à la frontière ukrainienne est "le plus massif jamais enregistré"

L'Union européenne a dit lundi redouter "un incident" suite au déploiement de troupes russes "le plus massif jamais enregistré" à la frontière avec l'Ukraine.

"Il y a un risque d'escalade avec le déploiement de 100.000 militaires russes à la frontière avec l'Ukraine. Il s'agit du déploiement le plus massif auquel nous ayons jamais assisté", a indiqué le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell à l'issue d'une visioconférence avec les ministres des Affaires étrangères de l'UE, selon le texte publié par ses services.

Lors de la conférence de presse suivant la réunion, il avait initialement évoqué le nombre de 150.000 militaires russes, tout en refusant de dévoiler la source de son information. Ce chiffre a été corrigé, sans explication, dans le texte de son intervention mise en ligne dans la soirée.

"C'est préoccupant. On n'est pas à l'abri d'un incident (...) Ce renforcement militaire doit cesser et nous demandons à la Russie la désescalade", a également insisté Josep Borrell.

L'Ukraine craint que le Kremlin ne cherche un prétexte pour l'attaquer. Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a informé ses homologues des derniers développements à la frontière lors de cette visioconférence. Il a annoncé sur son compte Twitter avoir proposé "un plan étape par étape sur la manière de décourager Moscou de poursuivre l'escalade". "L'élément clé est la préparation d'une nouvelle série de sanctions sectorielles. Les sanctions individuelles ne sont plus suffisantes", a-t-il déclaré.

Les Européens ont décidé de temporiser. "On ne s'achemine pas pour le moment vers de nouvelles sanctions. Ce n'est pas encore ce qui se dessine", a répondu Josep Borrell. "Nous avons félicité l'Ukraine pour ses réactions mesurées et nous avons soutenu la souveraineté et l'intégrité de son territoire. L'UE ne reconnaitra pas l'annexion de la Crimée" par la Russie en 2014, a-t-il conclu.

Les Etats-Unis également inquiets

Le déploiement militaire russe à la frontière avec l'Ukraine est plus massif qu'en 2014, lorsque la Russie avait envahi la Crimée, a estimé lundi un porte-parole du Pentagone, qualifiant celui-ci de "très préoccupant".

Les Etats-Unis ont aussi dénoncé lundi l'"escalade sans provocation" que représente la décision russe de limiter la navigation de navires militaires et officiels étrangers dans trois zones au large de la Crimée, a indiqué le porte-parole du département d'Etat dans un communiqué.



"Cela représente une nouvelle escalade sans provocation dans la campagne actuellement menée par Moscou qui vise à affaiblir et déstabiliser l'Ukraine", a indiqué Ned Price, soulignant la "profonde inquiétude" de Washington alors que d'importantes troupes russes ont été positionnées à la frontière avec l'Ukraine. La Russie a annoncé vendredi "suspendre" pendant six mois, du 24 avril au 31 octobre, "le passage à travers les eaux territoriales de la fédération de Russie pour les navires militaires et autres bâtiments étatiques". Les Etats-Unis "appellent la Russie à arrêter de harceler les navires dans la région et à diminuer le nombre de ses troupes le long de la frontière avec l'Ukraine", a dit le porte-parole du département d'Etat.