L'Europe pourrait aider à produire le vaccin russe

(Belga) L'Europe pourrait fournir une capacité de production pour le vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V, a indiqué mercredi le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn.

La Russie elle-même a sollicité une telle aide et la question est étudiée en ce moment en Allemagne et ailleurs en Europe, a ajouté le ministre dans un entretien avec la presse allemande. "Nous pourrions offrir un soutien à la production d'un vaccin qui n'est pas encore approuvé en Europe", selon lui. M. Spahn a précisé qu'il accueille favorablement tout vaccin certifié sûr et efficace contre le coronavirus. Il revient simplement aux autorités de régulation de déterminer à quel point le vaccin russe remplit ces critères, estime le ministre. D'après Moscou, une demande d'approbation a été introduite auprès de l'Agence européenne du médicament (EMA) en janvier. Selon une étude publiée mardi dans la revue spécialisée The Lancet, le vaccin russe présente une efficacité supérieure à 91% contre le coronavirus. (Belga)