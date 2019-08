L'ex-brugeois Ivan Perisic prêté au Bayern par l'Inter Milan

(Belga) L'attaquant international croate de l'Inter Milan Ivan Perisic (82 sélections, 23 buts) va être prêté pour une saison au Bayern Munich, qui cherche désespérément des ailiers après les départs d'Arjen Robben et de Franck Ribéry, rapportent dimanche des médias allemands.

Les champions d'Allemagne ont longtemps suivi la piste Leroy Sané, mais l'affaire semble avoir définitivement capoté cette semaine en raison de la (grave) blessure du joueur de Manchester City, qui devrait être absent plusieurs mois à cause d'une opération au genou. "Le transfert d'Ivan Perisic est décidé", affirme en ligne le journal munichois "tz", "il passera l'examen médical dès la semaine prochaine, il signera son contrat et devrait probablement s'entraîner dès mercredi avec l'équipe". "Les Munichois prennent le vice-champion du monde croate en prêt pour une année", précise le quotidien Bild: "Tarif: jusqu'à cinq millions d'euros. Ensuite ils disposeront d'une option d'achat fixe pour 20 millions d'euros". Âge de 30 ans, Perisic connaît bien la Bundesliga pour y avoir évolué de 2011 à 2015, à Dortmund et à Wolfsburg. Il a été champion d'Allemagne en 2012 avec Dortmund, et a soulevé la coupe nationale avec chacun des deux clubs. Il a également évolué à Sochaux, Roulers et Bruges. (Belga)