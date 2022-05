L'ex-chancelier allemand Schröder sanctionné en raison de ses liens avec la Russie

(Belga) L'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder ne pourra plus bénéficier des avantages que lui conférent son statut, en raison de son refus de condamner l'invasion russe en Ukraine, ressort-il d'une proposition des sociaux-démocrates du SPD.

L'ancien homme politique âgé de 78 ans devrait perdre son cabinet et son personnel. La proposition, qui émane de son propre parti, devrait être approuvée jeudi par le comité au budget. Il devrait toutefois conserver sa pension et une équipe de protection. Gerhard Schröder, chancelier de 1998 à 2005, était sous le feu des critiques depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, en raison de son refus de condamner l'attitude russe. Il a en outre conservé ses postes dans plusieurs compagnies russes actives dans le domaine de l'énergie, telles que Gazprom et Rosneft. L'opposition a notamment souligné que ses positions nuisaient à la réputation internationale de l'Allemagne. Les responsables du SPD, parti de l'actuel chancelier Olaf Scholz, lui ont également demandé de quitter le parti. (Belga)