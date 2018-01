L'ex-chancelier Schroeder annonce épouser une Sud-Coréenne en 5ème noces

L'ex-chancelier allemand Gerhard Schroeder a annoncé jeudi son prochain mariage avec une traductrice sud-coréenne de 25 ans sa cadette qui deviendra sa cinquième épousée.

L'ancien dirigeant de 73 ans, dont les multiples noces lui ont valu le surnom "d'homme Audi", en référence aux quatre anneaux symboles du constructeur automobile allemand, a expliqué qu'il épouserait Kim So-Yeon avant la fin de l'année.



"J'ai déjà rencontré sa famille", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à Séoul, durant laquelle le couple a posé tout sourires devant les caméras.



"Le mariage aura probablement lieu à l'automne, l'endroit et la date exacts seront décidés ultérieurement".



La fiancée de M. Schroeder, âgée de 47 ans, est une représentante sud-coréenne de l'Agence de développement économique de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et a travaillé pour l'ex-chancelier comme traductrice.



Leur relation est apparue au grand jour en septembre lorsque Doris Schroeder Kopf, la quatrième épouse de M. Schroeder, a expliqué lors de sa procédure de divorce que Mme Kim avait joué un rôle dans la rupture.



Ce qu'a démenti jeudi M. Schroeder.



Celui-ci a assuré qu'il passerait le restant de ses jours à faire la navette entre l'Allemagne et la Corée du Sud.



"J'ai un énorme intérêt pour l'histoire, la culture et les arts de la Corée du Sud. J'aimerais avoir davantage d'opportunités d'en apprendre plus sur les Sud-Coréens et l'héritage de ce pays", a-t-il assuré.



L'ancien leader social-démocrate a exercé comme chancelier entre 1988 et 2005, menant à bien des réformes du marché du travail et de la protection sociale qui ont déplu à l'aile gauche de son parti.