L'ex-premier ministre français Manuel Valls s'est marié avec sa compagne espagnole Susana Gallardo samedi sur l'île de Minorque, dans l'archipel des Baléares, a-t-on appris auprès de son entourage. M. Valls, 57 ans, s'est présenté en mai dernier aux municipales à Barcelone où il a échoué à se faire élire maire avec le soutien des libéraux de Ciudadanos, en arrivant seulement en quatrième position.



Il a en revanche été décisif dans la réélection de la maire de gauche Ada Colau face à l'indépendantiste Ernest Maragall. Suite à son échec aux primaires socialistes pour la présidentielle 2017 en France et son ralliement à Emmanuel Macron, l'ancien premier ministre avait décidé de changer d'horizon en s'engageant de l'autre côté des Pyrénées, multipliant meetings et manifestations contre les indépendantistes catalans qui ont tenté de faire sécession en 2017.



Né à Barcelone en août 1962, Manuel Valls, dont c'est la troisième mariage, a été élevé à Paris par un père catalan - le peintre Xavier Valls - et une mère italo-suisse puis naturalisé français à 20 ans. "J'avais besoin de soleil, de Méditerranée, de ciel bleu, j'ai retrouvé l'amour", avait-il dit à l'AFP lors de la campagne des municipales à Barcelone, en référence à sa relation avec Susana Gallardo.







En novembre dernier, M. Valls avait obtenu à Paris la condamnation de Paris Match qui avait publié fin août 2018 des photos volées de lui avec Susana Gallardo, pour atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l'image. L'hebdomadaire avait fait sa Une le 30 août 2018 sur cette relation et publié plusieurs photos du couple en vacances, dont certaines les montrant en maillot de bain. Très engagée pour l'unité de l'Espagne au moment de la crise catalane de 2017, Susana Gallardo est héritière de la société pharmaceutique catalane Almirall.