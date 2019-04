L'extrême droite allemande écope de fortes amendes pour financement illégal

(Belga) Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) a écopé de deux amendes d'un montant total de plus de 400.000 euros du Bundestag pour avoir accepté des dons financiers illégaux, a annoncé mardi la chambre basse.

Le montant des deux amendes atteint 402.900 euros, soit 3 fois le montant des dons acceptés, comme le prévoit la loi, selon une porte-parole du Bundestag, la chambre des députés allemands. Les services administratifs de l'assemblée reprochent à l'AfD, qui a fait son entrée pour la première fois au parlement en 2017, d'avoir accepté des sommes de donateurs sans les identifier. Un des deux dons correspond à une campagne publicitaire réalisée en 2016, dans le Bade-Wurtemberg, par l'agence suisse Goal AG. Le bénéficiaire, Jörg Meuthen, tête de liste AfD aux élections européennes et co-chef du parti, avait dans un premier temps assuré que cette campagne était gratuite, avant de reconnaître qu'elle avait coûté 90.000 euros. Pour cette seule campagne, l'amende du Bundestag s'élève à 269.400 euros. Selon le Spiegel, la chambre basse du parlement considère que l'AfD a tenté de camoufler l'identité des donateurs, en lui présentant les noms d'hommes de paille. L'autre amende concerne une affaire similaire, une campagne d'affichage au profit d'un autre membre de l'AfD, Guido Reil, pour un montant de 44.500 euros. Le montant de l'amende est de 133.500 euros pour ce second volet. Confrontée à d'autres affaires de ce type depuis plusieurs mois, l'AfD aurait constitué une réserve d'un million d'euros pour régler ses amendes, affirme Der Spiegel, à l'origine de plusieurs révélations sur l'AfD. Ces affaires créent des tensions au sein de la formation d'extrême droite, dont des membres demandent désormais que les dirigeants impliqués règlent eux-mêmes les amendes, et non le parti. L'AfD pourrait récolter prochainement de nouvelles pénalités dans d'autres volets de financement illégal présumé. L'AfD est depuis septembre 2017 le principal parti national d'opposition en Allemagne à la chambre des députés, face au gouvernement de la chancelière Angela Merkel constitué des conservateurs et des sociaux-démocrates. Il est actuellement crédité d'environ 12 à 14% des intentions de vote. (Belga)