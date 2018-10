L'illustratrice Fatinha Ramos récompensée à la Foire du Livre de Francfort

(Belga) L'illustratrive belgo-portugaise Fatinha Ramos a réçu le prix de l'excellence dans la catégorie "Illustration thématique" du Global Illustration Award 2018 décerné à la Foire du livre de Francfort mercredi, rapporte Curieus, une association culturelle progressive active en faveur d'une société solidaire.

Mme Ramos a réalisé l'illustration récompensée dans le cadre du Festival de l'égalité qui avait demandé de mettre en image le débat sur la discrimination et la quête vers le changement de comportement. "La pression que la société impose aux gens agit aussi comme un mur impénétrable, c'est ce que raconte l'image", a commenté Fatinha Ramos. L'impact universel de l'image a touché le jury du Global Illustration Award 2018. L'illustratrice s'est vu décerner l'"Excellence Award" le premier jour de la Foire du livre de Francfort, réputée comme la plus importante au monde. Fatinha Ramos est une illustratrice belgo-portugaise qui, après 12 ans de design graphique a choisi de se consacrer pleinement à sa passion du dessin. Certaines de ses oeuvres sont exposées au MoMa à New York et au Centre Pompidou à Paris. Ses illustrations portant sur l'histoire et l'identité d'Anvers sont actuellement présentées à l'hôtel de ville anversois.