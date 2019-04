L'ex-président séparatiste de la Catalogne Carles Puigdemont, installé en Belgique depuis sa destitution, a annoncé mercredi sa candidature aux élections européennes lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

En présence de ses anciens ministres régionaux Clara Ponsati et Toni Comín, également établi en Belgique, et du nationaliste basque Gorka Knörr, il en a profité pour présenter la liste du parti indépendantiste Junts per Catalunya (JxCat).