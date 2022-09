L'invasion de l'Ukraine est un "retour à l'âge des impérialismes", accuse Macron

(Belga) Le président français Emmanuel Macron a accusé mardi, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, la Russie d'avoir provoqué un "retour des impérialismes" en ayant envahi l'Ukraine fin février.

"Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix", a martelé le président français. "Qui est hégémonique aujourd'hui si ce n'est la Russie?", s'est interrogé le chef d'Etat. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est au coeur de cette semaine diplomatique de haut niveau à l'Assemblée générale des Nations unies. Avec notamment une intervention mercredi du président ukrainien Volodymyr Zelensky --par vidéo grâce à une autorisation spéciale votée la semaine dernière par les Etats membres-- et un Conseil de sécurité jeudi au niveau des ministres des Affaires étrangères. "Ceux qui se taisent aujourd'hui servent malgré eux, ou secrètement avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international sans lequel la paix n'est possible", a encore déploré Emmanuel Macron. Avant lui, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres avait mis en garde, à l'ouverture de l'Assemblée générale annuelle, contre un "hiver de grogne qui se profile à l'horizon", dans un monde "paralysé" par les divisions malgré les crises qui s'amoncellent, de la guerre en Ukraine au réchauffement climatique. (Belga)