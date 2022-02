L'Iran appelle la Russie et l'Ukraine à la "retenue"

(Belga) Téhéran a appelé mardi Moscou et Kiev à faire preuve de "retenue" après la décision de Moscou de reconnaître l'indépendance des républiques sécessionnistes de l'Est de l'Ukraine et d'y "déployer des troupes russes".

"La République islamique d'Iran appelle toutes les parties à faire preuve de retenue et à éviter toute action susceptible d'aggraver les tensions", a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saïd Khatibzadeh dans un communiqué. "Malheureusement, les interventions et les actions provocatrices de l'Otan et principalement des Etats-Unis ont compliqué la situation dans la région", a-t-il ajouté, sans expliciter davantage. "Nous suivons avec une grande attention les questions liées" à l'Ukraine, a-t-il assuré. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné lundi à son armée d'entrer dans les territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine après avoir reconnu leur indépendance. Les Occidentaux ont aussitôt dénoncé cette décision et annoncé des sanctions contre la Russie, alors qu'une responsable de l'Onu a jugé que le risque de conflit majeur était "réel". (Belga)