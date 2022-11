L'Iran promet une réponse "ferme" aux sanctions de l'UE

(Belga) L'Iran a dit jeudi envisager une réponse "proportionnée et ferme" après que l'Allemagne a annoncé vouloir faire adopter des sanctions européennes à son encontre, dans le contexte de la répression des manifestations contre la mort de Mahsa Amini.

"Les positions provocatrices, interventionnistes et non diplomatiques ne montrent pas de maturité et de sagesse", a tweeté le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, s'adressant à son homologue allemande Annalena Baerbock. La cheffe de la diplomatie allemande avait affirmé la veille que "nous travaillons intensément sur le prochain paquet de sanctions. Nous voulons l'adopter la semaine prochaine". "Nous n'arrêterons pas", a-t-elle ajouté. "Nous soutenons les hommes et les femmes d'Iran, pas seulement aujourd'hui, mais aussi longtemps qu'il sera nécessaire." "Saper des relations de longue date entraîne des conséquences à long terme. L'Allemagne peut choisir entre l'action commune face aux défis ou la confrontation. Notre réponse sera proportionnée et ferme", a ajouté M. Amir-Abdollahian. Les ministres européens des Affaires étrangères doivent se réunir lundi à Bruxelles. L'Iran est secoué par des manifestations depuis la mort de Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans d'origine kurde décédée le 16 septembre, trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict imposant notamment le port du voile en public pour les femmes.