L'Italie accorde la nationalité à une célèbre magistrate afghane évacuée en septembre, "un grand bonheur"

L'Italie a accordé la nationalité à une célèbre magistrate afghane, Maria Bashir, première femme procureure générale dans le pays, évacuée en septembre lors du retrait américain, a-t-on appris jeudi.

Maria Bashir, 51 ans, était devenue en 2009 procureure générale de la province de Hérat, dans l'ouest de l'Afghanistan, où elle avait combattu la corruption, les violences faites aux femmes et le mariage forcé des enfants. A la fin des années 1990, les talibans la privent de sa charge.



"C'était une période particulièrement cruelle pour les femmes. Tout le monde avait peur d'aller travailler et moi aussi, j'ai dû rester à la maison. J'ai alors ouvert une école clandestine chez moi, pour les filles du quartier", avait-elle confié en 2010 dans un entretien à l'Office des Nations unies contre les drogues et le crime.



Elle a reçu en 2011 le Prix international de la femme de courage décerné par le département d'Etat américain. Et la même année, le magazine Time l'a classée parmi les 100 personnalités les plus influentes dans le monde.



Maria Bashir "a oeuvré en étroite collaboration avec les autorités italiennes durant leur présence dans le pays, contribuant au renforcement des institutions et, plus généralement, de l'Etat de droit", a motivé le conseil des ministres qui a entériné la décision mercredi soir.



"L'Italie entend ainsi manifester son soutien à toutes les autres femmes afghanes, qui continuent de lutter pour leur liberté et leurs droits en payant le prix fort", a de son côté réagi jeudi dans un communiqué la ministre de la Justice, Marta Cartabia, qui avait accueilli Mme Bashir à son arrivée à Rome le 9 septembre.



Maria Bashir s'est dite "reconnaissante" et a remercié le président italien, Sergio Mattarella, signataire du décret de naturalisation, pour "ce grand honneur".



"J'espère pouvoir travailler encore davantage pour les femmes afghanes, avec l'aide de nos amis italiens", a-t-elle dit, citée par l'agence Ansa.