L'Italie veut fermer ses ports aux bateaux européens en mission

L'Italie veut fermer ses ports aux navires en mission en Méditerranée lorsque ces derniers ont à leur bord des migrants sauvés au large de la Libye, a déclaré dimanche le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini.

"Jeudi, j'apporterai sur la table européenne à Innsbruck la demande de fermeture des ports italiens aux navires des missions internationales", a affirmé M. Salvini sur son compte Twitter, en faisant référence à une réunion des ministres européens de l'Intérieur prévue en Autriche.

"Malheureusement, les gouvernements italiens de ces cinq dernières années avaient signé des accords pour que tous ces bateaux déposent leurs migrants en Italie", a-t-il ajouté.

Quelque 106 migrants ont débarqué à Messine, en Sicile, dans la nuit de samedi à dimanche. Ils avaient été secourus jeudi au large de la Libye par le navire militaire irlandais, le Samuel Beckett.

Plusieurs missions patrouillent en Méditerranée et M. Salvini n'a pas précisé lesquelles étaient concernées. La principale d'entre elles est l'opération Sophia de lutte contre les trafiquants d'êtres humains, lancée par l'Union européenne en 2015. Elle est placée sous commandement italien et son quartier-général est à Rome.

Il y a aussi l'opération Triton lancée en 2014 par l'agence européenne de contrôle des frontières extérieures de l'UE, Frontex. Des bateaux de l'Otan participent également à cette opération.

Le nouveau gouvernement italien a mis en place une politique visant à ramener à zéro le nombre de migrants arrivant sur ses côtes.

Matteo Salvini, qui est aussi le patron de la Ligue (extrême droite), a déjà interdit aux navires affrétés par les ONG d'entrer dans les ports italiens. L'Aquarius, de l'ONG française SOS Méditerranée, et le Lifeline, de l'ONG allemande éponyme, ont ainsi été contraints d'accoster en Espagne pour le premier et à Malte pour le second.

Depuis le 1er janvier, 16.687 personnes ont débarqué sur les côtes italiennes - dont 11.000 en provenance de Libye -, soit 80% moins que l'an dernier sur la même période, selon des chiffres publiés jeudi par le ministère de l'Intérieur.