L'Ocean Viking a reçu l'autorisation de débarquer en Italie les migrants à son bord

(Belga) Les 82 migrants secourus en mer Méditerranée par le bateau humanitaire Ocean Viking vont pouvoir débarquer en Italie, rapportait samedi l'agence de presse Ansa.

Le gouvernement italien a désigné le port de l'île de Lampedusa au navire affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF), selon l'agence de presse italienne. On ne sait toutefois pas encore si l'Ocean Viking pénétrera dans le port ou si des garde-côtes s'occuperont de débarquer ces personnes sur la terre ferme. Au cours de cette expédition entamée le 2 septembre, 50 migrants ont été secourus lors d'une première opération le 8 septembre dans les eaux internationales au large de la Libye. Dans un second temps, 34 personnes ont été transbordées sur l'Ocean Viking après avoir été secourues par un voilier, le Josefa. Parmi les 82 personnes encore à bord, MSF recense 58 hommes, 6 femmes, 17 mineurs et un enfant d'un an. Une femme enceinte de neuf mois et son compagnon ont été évacués mercredi en hélicoptère par les autorités maltaises. (Belga)