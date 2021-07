L'Ocean Viking autorisé à débarquer 572 migrants en Sicile, selon SOS Méditerranée

(Belga) L'Italie a autorisé l'Ocean Viking, le navire de secours en mer de SOS Méditerranée, à accoster en Sicile pour débarquer 572 migrants, a annoncé l'ONG jeudi soir.

"L'Ocean Viking a reçu ce soir des autorités maritimes italiennes une nouvelle fort attendue: les 572 rescapés débarqueront à Augusta, en Sicile", a indiqué sur Twitter l'ONG basée à Marseille (sud de la France). "C'est un immense soulagement de savoir leur épreuve en mer presque terminée et que les 6 sauvetages seront enfin bientôt finalisés", a-t-elle ajouté. SOS Méditerranée avait lancé mercredi un appel à l'Union européenne pour trouver un port sûr et débarquer les migrants recueillis à bord de l'Ocean Viking "le plus rapidement possible". L'ONG s'alarmait de l'épuisement des rations alimentaires préemballées et des médicaments, ainsi que de l'état de santé de certains passagers, à bout de forces et déshydratés après trois jours en mer sous le soleil avant leur sauvetage. "La situation se dégrade d'heure en heure. L'équipe médicale signale de plus en plus de cas de détresse psychologique", parmi les passagers, dont des femmes, des enfants et un bébé de quatre mois, prévenait-elle jeudi, quelques heures avant d'obtenir le feu vert de Rome pour rallier la Sicile. Depuis le début de l'année 2021, 898 migrants ont perdu la vie en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe, dont 734 sur la route centrale vers Malte et l'Italie, selon les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). SOS Méditerranée assure avoir secouru plus de 30.000 personnes depuis février 2016, d'abord avec l'Aquarius, puis l'Ocean Viking. (Belga)