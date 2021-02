L'Ocean Viking secourt plus de 180 personnes au large de la Libye

(Belga) Plus de 180 personnes qui tentaient de rejoindre l'Europe à bord de deux "embarcations en détresse" ont été secourues vendredi au large de la Libye par l'équipe de l'Ocean Viking, navire de secours en mer, a annoncé son affréteur l'ONG SOS Méditerranée.

Vers 06H00 GMT, "71 hommes, dont 11 mineurs ont été secourus sur un canot pneumatique surchargé en eaux internationales à 40 milles nautiques (74 kilomètres) au large de Khoms", ville portuaire dans le Nord-Ouest de la Libye, a précisé à l'AFP l'association dont le siège est à Marseille (Sud-Est de la France). Peu de temps après, l'équipe a repéré un deuxième canot "extrêmement instable et surchargé". Environ 116 hommes, femmes et enfants ont été mis en sécurité, ajoute SOS Méditerranée. Plus de 400 rescapés sont désormais à bord de l'Ocean Viking. 237 migrants avaient été secourus jeudi lors de deux sauvetages. L'Ocean Viking a repris la mer mi-janvier depuis Marseille après avoir passé cinq mois bloqué à quai en Italie où les autorités lui ont imposé des travaux à bord. C'est actuellement le seul navire de secours d'une ONG dans la région. Les candidats à l'exil venus de divers pays partent pour l'essentiel de Tunisie et de Libye pour rejoindre l'Europe via l'Italie, dont les côtes sont les plus proches. Au total, plus de 1.200 migrants ont péri en 2020 en Méditerranée dont la grande majorité sur cette route centrale, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Les navires des ONG, tels l'Ocean Viking, sauvent des vies mais sont aussi accusés depuis plusieurs années de faire le jeu des passeurs. L'Union européenne s'est divisée sur la manière de gérer le problème depuis que la crise des migrants clandestins a débuté en 2015, lorsque plus d'un million d'entre eux sont arrivés sur les côtes européennes. (Belga)