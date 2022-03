L'Onu confirme 516 civils morts en Ukraine

(Belga) Au moins 516 civils ont perdu la vie en Ukraine depuis l'invasion russe il y a près de deux semaines, ont indiqué mercredi les Nations Unies. Le précédent bilan onusien s'élevait à 474 morts civiles.

908 civils ont également été blessés, principalement à Donetsk et Lougansk, ces régions de l'Est de l'Ukraine où un conflit avec des combattants pro-russes fait rage depuis huit ans déjà. Ces régions ont été reconnues comme indépendantes par le président russe Vladimir Poutine, quelques jours avant le lancement de son invasion. Selon les chiffres de l'Onu, moins de blessés sont à déplorer dans les autres régions de l'Ukraine mais bien plus de morts. Le Conseil des droits de l'homme de l'Onu estime que le nombre de victimes doit être en réalité bien plus élevé, tous les rapports n'ayant pas été vérifiés. En outre, les informations arrivent parfois avec un certain délai de retard. (Belga)