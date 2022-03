L'ONU va tenter de mettre en place un "cessez-le-feu humanitaire" en l'Ukraine

(Belga) L'ONU va chercher à mettre en place un "cessez-le-feu humanitaire" entre la Russie et l'Ukraine et compte dépêcher à Moscou et à Kiev son secrétaire général adjoint chargé de l'humanitaire, a annoncé lundi le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres.

Lors d'une déclaration à la presse au siège de l'ONU à New York, M. Guterres a déclaré avoir "demandé à Martin Griffiths (secrétaire général adjoint pour les Affaires humanitaires, Ndlr) d'étudier immédiatement avec les parties impliquées la possibilité d'accords et d'arrangements pour un cessez-le-feu humanitaire en Ukraine". Interrogé par des journalistes sur les modalités pratiques de la tâche confiée à M. Griffiths, M. Guterres a précisé que son adjoint allait revenir de Kaboul où il se trouve présentement et a dit "espérer qu'il puisse se rendre à la fois à Moscou et à Kiev aussi vite que possible". Le secrétaire général de l'ONU a dénoncé le fait que "depuis le début de l'invasion russe il y a un mois, la guerre avait conduit à la perte insensée de milliers de vies, au déplacement de dix millions de personnes, des femmes et des enfants pour l'essentiel, et la destruction systématique d'infrastructures essentielles" en Ukraine. "Cela doit cesser", a martelé le diplomate. Jeudi dernier, l'Assemblée générale de l'ONU avait adopté à une écrasante majorité de 140 voix une nouvelle résolution "historique" mais non contraignante qui "exige" de la Russie l'arrêt "immédiat" de son "agression" contre l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes s'inquiétaient lundi d'une aggravation de la situation dans le port assiégé de Marioupol, où au moins 5.000 personnes auraient déjà péri, à la veille de nouveaux pourparlers entre négociateurs russes et ukrainiens à Istanbul. (Belga)