L'opposant russe Alexeï Navalny crée une fondation internationale anti-corruption

(Belga) Le chef de l'opposition russe incarcéré, Alexeï Navalny, a créé une fondation internationale pour lutter contre la corruption, a-t-il annoncé sur Telegram lundi. Au conseil d'administration, on retrouve notamment l'eurodéputé et ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt.

Outre M. Verhofstadt, l'épouse de M. Navalny, Yulia Navalnaja, le politologue Francis Fukuyama et la journaliste Anne Applebaum siègent également au conseil d'administration. "La fondation fonctionnera en toute transparence, et la première contribution sera le prix Sakharov que m'a attribué le Parlement européen (50.000 euros)", a précisé Alexeï Navalny. Le président russe Vladimir Poutine ne réussira pas à fermer la fondation, a promis l'opposant. Il y a plus d'un an, sa fondation anti-corruption avait été interdite par le Kremlin qui lui reprochait son "extrémisme". Les révélations de M. Navalny à propos de la corruption et des abus de pouvoir des dirigeants russes lui ont valu de puissants ennemis. L'opposant purge actuellement une peine de 11,5 ans de prison dans une colonie pénitentiaire après avoir été reconnu coupable de fraude. L'appareil judiciaire russe est considéré comme contrôlé par le Kremlin. (Belga)