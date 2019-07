L'opposant russe Alexeï Navalny hospitalisé pour une réaction allergique

(Belga) L'opposant numéro un au Kremlin Alexeï Navalny a été hospitalisé dimanche suite à une réaction allergique, a indiqué dimanche son porte-parole sur Twitter.

La cause de cette allergie est inconnue, mais selon son porte-parole, ce n'est pas la première que l'opposant connaît pareils déboires. Plus tôt cette semaine, Navalny avait été arrêté par la police et condamné à 30 jours de prison par un tribunal pour avoir appelé à une manifestation non-autorisée. Malgré sa condamnation, l'opposant avait invité la population à manifester samedi. Une action qui a débouché sur quelque de 1.400 arrestations et des violences policières. (Belga)