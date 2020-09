L'opposant russe Alexeï Navalny victime d'un empoisonnement "par un agent neurotoxique", selon le gouvernement allemand

Le laboratoire pharmaceutique et toxicologique de l'institut de la Bundeswehr, à Munich (Allemagne), a trouvé des traces de poison du groupe Novitchok dans le corps de l'opposant russe Alexei Navalny, peut-on lire sur le site du gouvernement allemand.



"Il y a des preuves indubitables de l'existence d'un agent chimique neurotoxique ", peut-on lire dans le rapport. Le Novitchok correspond à une famille d'agents innervants extrêmement dangereux. Il provoque un ralentissement du rythme cardiaque et l'obstruction des voies respiratoires jusqu'à la mort par asphyxie. Le gouvernement allemand dit "condamner fermement" l'empoisonnement de l'homme politique. Le rapport indique que l'épouse de M. Navalny et les médecins traitants ont été informés des résultats de l'examen. Les autorités allemandes ont également envoyé une demande officielle aux autorités russes pour obtenir des explications et prévoient de contacter l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OPCW), rapporte le média indépendant Dojd. Alexei Navalny a été hospitalisé le 20 août dernier à la suite d'un malaise dans un avion parti de Tomsk, en Sibérie, en direction de Moscou. Depuis lors, il est dans le coma. Il a passé deux jours dans une clinique d'Omsk, où les médecins en charge ont déclaré n'avoir trouvé aucun signe d'empoisonnement. Par la suite, l'opposant a été pris en charge dans un hôpital allemand.