L'opposant russe Navalny annonce avoir reçu une visite de Merkel à l'hôpital

L'opposant russe Alexeï Navalny, victime selon trois laboratoires européens d'un empoisonnement à un agent neurotoxique, a annoncé lundi avoir reçu une visite de la chancelière allemande Angela Merkel lors de son hospitalisation à Berlin.

"Je suis très reconnaissant à la chancelière Merkel de m'avoir rendu une visite à l'hôpital", a écrit sur Twitter M. Navalny, confirmant une information publiée la veille par le magazine allemand Der Spiegel. Infatigable militant de la lutte contre la corruption et critique féroce du Kremlin, Alexeï Navalny, 44 ans, est tombé gravement malade le 20 août à bord d'un avion en Sibérie. Hospitalisé initialement dans une ville sibérienne, il a ensuite été transféré vers l'hôpital de la Charité à Berlin à la demande de ses proches. Il est sorti la semaine dernière de l'hôpital et poursuit sa convalescence dans la capitale allemande. Trois laboratoires européens ont conclu à son empoisonnement avec un agent neurotoxique de type Novitchok, conçu à des fins militaires à l'époque soviétique, et les capitales occidentales ont dès lors appelé la Russie à s'expliquer et à enquêter. Moscou rejette toutes les accusations. Le magazine allemand Der Spiegel a affirmé dimanche soir que la chancelière Angela Merkel avait rendu une "visite secrète" à l'opposant russe lors de son hospitalisation à Berlin, en affirmant qu'elle a ainsi manifesté "la solidarité du gouvernement allemand avec Alexeï Navalny". Pour sa part, M. Navalny a appelé à ne pas qualifier cette rencontre de "secrète". "C'était plutôt une rencontre privée et une conversation avec la famille", a-t-il indiqué.