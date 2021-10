L'opposant russe Navalny félicite Mouratov pour son Nobel "bien mérité"

(Belga) L'opposant russe emprisonné Alexeï Navalny a félicité lundi le journaliste Dmitri Mouratov pour son prix Nobel de la Paix "bien mérité", estimant que le monde avait besoin d'un "journalisme qui n'a pas peur de la vérité".

"Je félicite sincèrement Dmitri Mouratov et (son journal) Novaïa Gazeta pour le prix Nobel de la Paix. C'est une récompense bien méritée", a réagi sur Instagram M. Navalny, lui-même pressenti depuis plusieurs années pour obtenir cette distinction. Actuellement emprisonné pour une affaire de fraude qu'il juge politique, M. Navalny a relevé que la décision d'accorder vendredi le Nobel de la Paix à M. Mouratov était intervenue à une date "symbolique", au lendemain du quinzième anniversaire de l'assassinat de la journaliste d'investigation de Novaïa Gazeta Anna Politkovskaïa. "Cela nous rappelle le prix élevé à payer pour ceux qui refusent de servir les autorités", a ajouté M. Navalny, qui publie périodiquement des messages sur les réseaux sociaux malgré son incarcération. Le principal opposant russe a également félicité la Philippine Maria Ressa, colauréate du prix Nobel de la Paix aux côtés de Dmitri Mouratov. "La Russie et les Philippines sont des pays si différents, mais leurs hauts responsables sont similaires et surtout dans leurs mensonges sans fin et leur haine de ceux qui exposent ces mensonges", a poursuivi M. Navalny. Selon lui, "la principale chose dont nous avons besoin maintenant et toujours, c'est d'un journalisme, qui n'a pas peur de dire la vérité". Dmitri Mouratov est le rédacteur en chef depuis près de 25 ans de Novaïa Gazeta, un journal connu pour ses enquêtes et l'un des derniers médias ouvertement critiques du pouvoir en Russie. Son engagement a coûté la vie à six de ses collaborateurs depuis les années 1990. M. Mouratov avait quant à lui affirmé vendredi qu'il aurait pour sa part remis le Nobel de la Paix à Alexeï Navalny, militant anticorruption et bête noire du président russe Vladimir Poutine. Certains partisans de M. Navalny n'avaient d'ailleurs pas caché leur déception que leur champion, qui a failli mourir empoisonné en août 2020, n'ait pas eu le prix.