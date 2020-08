L'opposition hongroise promet de former une coalition anti-Orban pour les élections 2022

(Belga) Les six principaux partis hongrois de l'opposition se sont engagés jeudi, malgré leurs divergences, à former une alliance inédite pour défier le Premier ministre Viktor Orban aux prochaines élections législatives en 2022.

La nouvelle coalition doit inclure des partis très disparates, allant de l'extrême gauche à la droite, qui ont promis dans une déclaration commune qu'ils avaient "entendu la voix de leurs électeurs" et étaient prêts désormais à surmonter leurs divisions. Ils ont accepté de mettre sur pied un programme commun de gouvernement et de présenter des candidats uniques face au parti de M. Orban, le Fidesz, dans l'ensemble des 106 circonscriptions du pays, selon leur communiqué. Des primaires seront organisées en cas de désaccord sur le choix des candidats. Le nationaliste Viktor Orban est accusé par l'opposition et certains de ses partenaires de l'Union européenne de conduire la Hongrie à un régime autoritaire s'écartant des valeurs prônées par l'UE, notamment dans les domaines des libertés publiques et de l'immigration. Il a largement remporté trois élections successives depuis 2010, grâce en partie à des réformes de la loi électorale. Mais il serait mis en difficulté en cas d'union de l'opposition, comme l'ont montré les dernières élections municipales d'octobre 2019. (Belga)