Le troisième enfant du prince William et de Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le 23 avril 2018 à LondresJohn Stillwell

Le prince Louis de Cambridge, troisième enfant du prince William et de son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, occupe le cinquième rang dans l'ordre de succession au trône britannique.

Tous les héritiers derrière le bébé royal, né lundi et dont les prénom et titre ont été annoncés vendredi, ont été rétrogradés d'un rang par sa naissance dans une hiérarchie qui comprend les quatre enfants de la reine Elizabeth II et leur descendance.

1. le prince Charles, prince de Galles

Né en 1948, fils aîné de la reine Elizabeth II

2. le prince William, duc de Cambridge

Né en 1982, fils aîné du prince Charles

3. le prince George de Cambridge

Né en 2013, fils aîné du prince William

4. la princesse Charlotte de Cambridge

Née en 2015, fille cadette du prince William

5. le prince Louis de Cambridge

Né lundi 23 avril 2018, deuxième fils du prince William

6. Le prince Harry de Galles

Né en 1984, fils cadet du prince Charles

7. le prince Andrew, duc de York

Né en 1960, deuxième fils de la reine Elizabeth II

8. la princesse Beatrice d'York

Née en 1988, fille aînée du prince Andrew

9. la princesse Eugenie d'York

Née en 1990, fille cadette du prince Andrew

10. le prince Edward, comte de Wessex

Né en 1964, troisième fils de la reine Elizabeth II

11. James, vicomte Severn

Né en 2007, fils du prince Edward

12. Lady Louise Windsor

Née en 2003, fille du prince Edward

13. la princesse Anne, princesse royale

Née en 1950, fille de la reine Elizabeth II

14. Peter Phillips

Né en 1977, fils de la princesse Anne

15. Savannah Phillips

Née en 2010, fille aînée de Peter Phillips

16. Elizabeth Phillips

Née en 2012, fille cadette de Peter Phillips

17. Zara Tindall

Née en 1981, fille de la princesse Anne

18. Mia Tindall

Née en 2014, fille de Zara Tindall

Les descendants d'Elizabeth II sont suivis de ceux de sa soeur décédée Margaret.

Le site officiel de la monarchie britannique ne dresse la liste que des 15 premières personnes dans la ligne de succession. Mais en théorie, elle est beaucoup plus longue. Certains dénombrent 2.000 héritiers envisageables, d'autres 5.700.

Un changement des lois de succession est entré en vigueur en 2015, mettant fin au droit de primogéniture masculine qui avait cours jusque-là: les enfants mâles nés après le 28 octobre 2011 ne pourront plus prétendre au trône face à leurs soeurs aînées. C'est l'enfant le plus âgé du souverain qui hérite du trône, quel que soit son sexe.

Les personnes mariées à des catholiques ne pourront par ailleurs plus être exclues de la succession.