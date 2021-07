Un organisateur de voyages pour jeunes rapatrie tous ses clients d'Espagne: "La situation empire chaque jour"

L'organisateur de voyages pour jeunes Summer Bash va rapatrier toutes les personnes parties avec lui en Espagne, indique-t-il jeudi. Un dépistage massif mercredi a révélé 15 cas de contamination au coronavirus sur 271 jeunes et l'entreprise constate que des symptômes touchent de plus en plus de groupes.

En début de semaine, huit jeunes venant de Flandre occidentale avaient déjà été testés positifs au Covid-19 au retour en Belgique d'un séjour à Lloret de Mar sur la Costa Brava en Espagne, voyage organisé par Summer Bash. L'organisateur de voyages a dès lors lancé un dépistage grâce à des tests rapides auprès de 271 jeunes partis dans trois destinations en Espagne. Quinze infections ont ainsi été détectées : deux à Lloret de Mar, cinq à Malgrat de Mar et huit à Calella. Tous les cas positifs ont été placés en quarantaine ensemble dans une villa à Lloret de Mar.

Summer Bash constate que de plus en plus de groupes partis par son intermédiaire affichent des symptômes et a dès lors décidé de rapatrier tous ses clients en séjour en Espagne. "Nous ne voulons prendre aucun risque et nous annulons immédiatement tous les voyages en Espagne. Et ce, parce que la situation empire chaque jour", s'exprime l'entreprise.

La décision concerne au total 350 jeunes vacanciers. Des cars ont été dépêchés depuis la Belgique afin de ramener les jeunes chez eux. Les cas positifs et négatifs au Covid-19 seront séparés et un autre dépistage va être organisé. En attendant le retour, toutes les excursions prévues en Espagne ont été annulées. Summer Bash demande aux jeunes de ne pas sortir et de rester dans leur chambre. En Belgique, ils devront respecter une quarantaine et se faire tester.