L'OSCE, en réunion extraordinaire, réitère son soutien à Kiev

Le Conseil permanent de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a réitéré mardi son soutien à Kiev, lors d'une réunion de ses représentants à Vienne, après la décision russe de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes de l'est.

La Pologne, qui assure actuellement la présidence tournante du Conseil permanent de l'organisation, a "exprimé sa solidarité" avec Kiev, lors de cette réunion extraordinaire concernant "l'intégrité territoriale et la souveraineté" de l'Ukraine. La vice-secrétaire d'Etat américaine Wendy Sherman est intervenue par visioconférence et a déploré, selon un communiqué, "qu'hier, l'ambassadeur russe a critiqué l'Ukraine pour toutes les mesures qu'elle n'aurait pas prises dans le cadre des accords de Minsk." "Je rappelle à ce Conseil que la Russie n'a jamais rempli une seule de ses obligations au titre des accords de Minsk", a-t-elle déploré. "Hier, le président Biden a signé un décret" imposant des sanctions, a-t-elle poursuivi : "dans les prochaines heures, les États-Unis annonceront d'importantes sanctions supplémentaires (...) Nous attendons de nos alliés et partenaires qu'ils prennent également des mesures supplémentaires". Les accords de Minsk II ont été signés en 2015, sous les auspices de l'OSCE, par l'Ukraine, la Russie et les régions séparatistes de Donetsk et de Lougansk, afin d'instaurer un cessez-le-feu. La décision prise par le président russe Vladimir Poutine lundi de reconnaître ces régions a été condamnée par les occidentaux. L'OSCE avait déjà tenu une réunion extraordinaire du conseil permanent lundi à l'appel de l'Ukraine. Le conflit dure depuis 2014 et a fait plus de 14.000 morts. L'OSCE compte 57 membres, dont la Russie, l'Ukraine et les États-Unis.