L'UE a contribué au sauvetage de 730.000 migrants en Méditerranée depuis 2015

(Belga) L'UE a contribué à sauver près de 730.000 réfugiés lors d'opérations en Mer Méditerranée depuis 2015, selon des chiffres communiqués par la Commission européenne cités dans des médias allemands dimanche.

Les journaux du groupe Funke Media Group font écho d'une lettre de commissaire européen chargé de la migration, Dimitris Avramopoulos, au Parlement européen affirmant que sauver des vies demeure la première priorité de l'UE et de ses Etats membres. Il relève que les ONG ont joué un rôle crucial dans les sauvetages menés en mer et que leur travail ne devrait pas être criminalisé. Il insiste toutefois sur le fait que ceux qui prennent part à ces sauvetages doivent se soumettre aux règles internationales et ne pas contribuer au maintien du trafic d'êtres humains. Cette semaine, l'UE a suspendu son déploiement naval sous l'Opération Sophia de lutte contre les passeurs de migrants, intensifiant la surveillance aérienne. (Belga)