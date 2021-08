L'UE débloque 36,7 millions d'euro d'assistance d'urgence pour la Lituanie

(Belga) La Commission européenne a annoncé mercredi avoir libéré 36,7 millions d'euros d'assistance d'urgence pour la Lituanie, confrontée à un afflux de migrants en provenance du Bélarus.

Ce montant proviendra du fonds européen pour l'Asile, la Migration et l'Intégration (FAMI), doté au total de 9,88 milliards d'euros. Il est destiné à améliorer les capacités d'accueil de la Lituanie pour faire face "au nombre exceptionnel de personnes traversant irrégulièrement la frontière" entre la Lituanie et le Belarus - qui est aussi une frontière extérieure de l'Union européenne - en terme d'aide d'urgence et médicale, d'isolement et de vaccination de migrants potentiellement porteurs du coronavirus, de logement, de nourriture, de vêtements et de kits d'hygiène. La Lituanie et l'UE accusent le président bélarusse Alexandre Loukachenko d'avoir délibérément encouragé de nouvelles arrivées de migrants illégaux - notamment en provenance d'Irak, de Syrie et d'Afghanistan - en représailles aux sanctions prises contre son régime. Le parlement lituanien a donné son feu vert mercredi au projet de construction d'une barrière métallique à la frontière bélarusse dans le but de freiner l'arrivée de ces migrants sur son territoire. Les travaux de construction de la clôture, longue de 550 kilomètres et surmontée de barbelés, ont déjà commencé il y a plus plusieurs semaines et pourraient être achevés dans quelques mois, pour un coût estimé à quelque 150 millions d'euros. (Belga)